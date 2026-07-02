В США альпинистка выжила после падения с высоты около 450 метров

Американка выжила после падения с горы Шаста в Калифорнии, пролетев около 457 метров по заснеженному склону. Об этом сообщил телеканал ABC. Инцидент произошёл во время восхождения на вершину общей высотой более 4,3 тысячи метров.

В составе группы были как опытные участники, так и начинающие альпинисты, в том числе 31-летняя женщина. Из-за сложных погодных условий спасательный вертолёт не смог приземлиться в районе происшествия. На помощь пострадавшей отправились рейнджеры, опытный участник её группы и ещё один скалолаз, оказавшийся поблизости.

Женщину удалось найти и эвакуировать в больницу. Несмотря на падение с огромной высоты, она получила только перелом лодыжки и многочисленные синяки. Гора Шаста входит в систему Каскадных гор и считается спящим вулканом, последнее извержение которого произошло в 1786 году.

Ранее в Великом Новгороде из окна пятого этажа выпал подросток. По информации, полученной экстренными службами 27 июня 2026 года, девочка 2013 года рождения упала из окна дома на улице Большой Санкт-Петербургской и была госпитализирована, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.