Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 09:43

В США альпинистка выжила после падения с высоты около 450 метров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zedspider

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zedspider

Американка выжила после падения с горы Шаста в Калифорнии, пролетев около 457 метров по заснеженному склону. Об этом сообщил телеканал ABC. Инцидент произошёл во время восхождения на вершину общей высотой более 4,3 тысячи метров.

В составе группы были как опытные участники, так и начинающие альпинисты, в том числе 31-летняя женщина. Из-за сложных погодных условий спасательный вертолёт не смог приземлиться в районе происшествия. На помощь пострадавшей отправились рейнджеры, опытный участник её группы и ещё один скалолаз, оказавшийся поблизости.

Женщину удалось найти и эвакуировать в больницу. Несмотря на падение с огромной высоты, она получила только перелом лодыжки и многочисленные синяки. Гора Шаста входит в систему Каскадных гор и считается спящим вулканом, последнее извержение которого произошло в 1786 году.

Девушка разбилась насмерть при падении с «Белых скал» при попытке сделать селфи
Девушка разбилась насмерть при падении с «Белых скал» при попытке сделать селфи

Ранее в Великом Новгороде из окна пятого этажа выпал подросток. По информации, полученной экстренными службами 27 июня 2026 года, девочка 2013 года рождения упала из окна дома на улице Большой Санкт-Петербургской и была госпитализирована, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • США
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar