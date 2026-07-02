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2 июля, 11:01

НПЗ в грузинском порту Кулеви откажется от российской нефти к осени

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

НПЗ в грузинском порту Кулеви к августу–сентябрю 2026 года планирует полностью отказаться от переработки российской нефти. Об этом сообщила компания-владелец Black Sea Petroleum (BSP).

«Начиная с августа-сентября этого года компания приступит к переработке нефти исключительно нероссийского происхождения», — говорится в заявлении BSP.

Переход на новое сырьё, по мнению владельцев, позволит заводу выйти на более маржинальные рынки сбыта. В первом полугодии 2026 года предприятие переработало более 650 тысяч тонн сырья. В то же время BSP расширяет сотрудничество с американской Honeywell. В первом квартале 2027 года завод начнёт выпускать дорожный битум, а во втором — авиационное топливо.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Литва, Латвия и Эстония обратились к руководству Евросоюза с просьбой как можно скорее перекрыть все поставки российской нефти в Европу. Население переживает из-за цен на топливо и газ, однако политики считают, что это плата за независимость от России.

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Владимир Озеров
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