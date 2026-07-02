Секунда, которая решает всё: Как запоздалая реакция матери на ребёнка может подпортить ему психику

Психические расстройства у детей и подростков остаются одной из главных причин инвалидности и факторов риска ранней смертности. Исследования показывают, что раннее взаимодействие между родителями и детьми играет решающую роль в формировании социального, эмоционального и поведенческого развития, а также влияет на возникновение конкретных психиатрических диагнозов. Об этом свидетельствуют опыты учёных, опубликованные в журнале PLOS One.

Ключевой механизм — временная обусловленность реакций в диаде «родитель–ребёнок». Речь идёт о том, как быстро взрослые отвечают на звуки и действия младенцев. Такая предсказуемая обратная связь помогает детям развивать эмоциональную регуляцию, социальные навыки и коммуникацию. Напротив, низкая отзывчивость матери, невнимание к сигналам ребёнка и редкое участие в игре связаны с поведенческими и социально-эмоциональными трудностями.

Учёные проанализировали видео с участием большой группы матерей и их годовалых детей, а затем сопоставили данные с психиатрическими оценками детей в возрасте семи лет. Чем быстрее мать реагировала на голос ребёнка (в течение секунды), тем реже у детей в будущем диагностировали гиперактивность и нарушения поведения. Связи с аутизмом и эмоциональными расстройствами обнаружено не было.

Исследование фокусировалось только на времени вокального ответа, не учитывая качество и последовательность взаимодействий. Отсутствие материнской реакции может быть одним из механизмов, связывающих повышенную детскую вокализацию и последующие поведенческие нарушения. Среди других возможных объяснений — особенности привязанности, генетика, взаимодействие генов и среды.

При этом социально-экономический статус не объясняет связь между частотой материнской речи и психическими расстройствами, хотя ранее исследования показывали, что он влияет на количество и качество обращённой к детям речи.

Ранее учёные забили тревогу из-за «экранного» детства у современных детей. Эксперты призывают существенно ограничить время, которое ребёнок проводит за телефоном, поскольку влияние гаджетов связано с долгосрочными рисками для здоровья и замедленным развитием.