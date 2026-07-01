Одна волна: Учёные выяснили, что люди верят в ложь из-за «синхронизации» мозгов

Во время успешной лжи мозг обманщика может синхронизироваться с мозгом собеседника, происходит физиологическая сонастойка сторон. Исследования проводились учёными из Северокитайского научно-технического университета, итоги опубликованы в журнале Nature.

В эксперименте участвовали 66 пар взрослых — как друзей, так и незнакомцев. Участники играли в компьютерные игры, где нужно было принимать решения, связанные с потенциальной выгодой или потерями, при этом один из партнёров мог вводить другого в заблуждение.

Учёные обнаружили: люди заметно чаще верят лжи, если она исходит от друга. Особенно ярко это проявляется в ситуациях возможной выгоды — когда на кону потенциальный выигрыш, критичность восприятия снижается.

Самое неожиданное открытие — синхронизация активности мозга. При взаимодействии друзей их нейронные паттерны начинали «согласовываться», особенно в зонах, отвечающих за оценку риска, вознаграждение и понимание намерений других людей. В этот момент фиксировалась повышенная синхронизация активности префронтальной коры у обоих участников диалога. Исследователи считают, что такая согласованность может отражать процесс успешного социального взаимодействия, включая случаи обмана. Теперь специалисты думают над тем, как использовать результаты тестирования для развития умений распознавать ложь.

При этом у незнакомцев такой синхронизации почти не наблюдалось: их мозговая активность оставалась более разрозненной и независимой. По данным исследователей, по этим паттернам можно было с высокой точностью — до 86% — предсказать, будет ли ложь успешной. Причём ключевым фактором оказалась не «сила» обманщика, а взаимодействие двух мозгов.

По словам авторов исследования, эффект проявлялся буквально в первые секунды общения, когда решение о доверии фактически уже формируется, ещё до осознанного анализа сказанного. Учёные пришли к выводу: доверие — это не только социальная категория, но и механизм, встроенный в работу мозга, который может снижать критичность восприятия даже у близких людей.

Ранее учёные выяснили, что снижение уровня белка KLF4 может ускорять возрастные изменения мозга. Указанное вещество вырабатывается клетками, которые образуют гематоэнцефалический барьер. Эта защитная система отделяет ткани мозга от кровотока, не пропускает потенциально опасные вещества и помогает регулировать поступление крови к активным нейронам.