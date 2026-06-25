«Мозг создаёт ангела-хранителя»: Как феномен третьего человека помогает ускользнуть от смерти

Так называемый феномен третьего человека возникает в условиях экстремального выживания, когда человек на грани гибели ощущает рядом незримого спутника, рассказала психолог Ольга Арабина. По её словам, речь идёт не о мистике, а о защитной реакции мозга на запредельный стресс, истощение и угрозу смерти.

В такие моменты психика может создавать образ невидимого помощника, который поддерживает, ведёт и не даёт сдаться. Это похоже на форму диссоциации: часть разума, отвечающая за выживание, как будто отделяется и воспринимается как внешний голос или присутствие. Внутренняя опора помогает снизить панику, сохранить концентрацию и заставить двигаться вперёд.

«Возможно, это и есть встреча с собственным бессознательным, с той частью нас, что отчаянно цепляется за жизнь. Наш мозг сам себе создаёт ангела-хранителя именно в тот момент, когда мы больше всего нуждаемся в спасении», — отметила собеседница РИАМО.

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