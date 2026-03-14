Россиянам рассказали, как выжить в тайге без компаса и палатки

Сибирская тайга не прощает легкомыслия. РИА «ФедералПресс» разобрало правила выживания, зная которые, можно выбраться. Так, зимой искать ягоды под снегом бесполезно, зато можно присмотреться к грибам на деревьях. Основной рацион даст рыбалка. В качестве наживки сгодятся даже перья. Но сначала важно подготовь место для костра, чтобы согреться и высохнуть. А вот охота вряд ли поможет неподготовленному человеку.

Весной и летом пропитание найти проще. Лопух (корни едят сырыми, варят, жарят), одуванчик (листья вымачивать от горечи), щавель, клевер, рогоз и стрелолист (сырые или печёные корни) спасут от голода. Ягоды можно найти с южной стороны кустов, грибы — с северной стороны деревьев и во влажных местах.

Ранее в Эвенкийском районе Красноярского края завершились поиски пропавших в тайге отца и ребёнка. Их тела были найдены в 50 километрах от посёлка Тура. По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение, так как ночные температуры в регионе в последнее время опускались ниже минус 25 градусов.