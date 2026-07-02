«‎Я ничего не вижу»: Хозяин паба в Кишинёве залил перцовкой россиян, 7 попали в больницу

В одном из пабов в центре Кишинёва на улице Михай Еминеску произошёл конфликт между владельцем заведения и гостями из России, который закончился применением слезоточивого газа и травмами. Пострадавшие обвинили хозяина заведения в нападении за плохой отзыв, они уже подали заявление в полицию, передаёт телеканал TV8.

В Кишинёве владелец паба применил газ против россиян и ранил одного из них. Видео © Telegram / Кишинёв в теме

По словам молодых людей, хозяин паба сначала приставал к одной из девушек в их компании, а после того как она оставила негативный отзыв, подошёл к столику и начал словесную перепалку. Затем мужчина распылил газовый баллончик и кинул тяжёлый предмет, в результате чего один из россиян получил травму пальца на ноге. В редакцию также прислали видео, на котором запечатлён момент броска.

В больницу обратились семь человек — последствия отравления газом и одна травма ноги. Владелец заведения на звонки журналистов не отвечает и до сих пор не прокомментировал ситуацию. На странице паба в Google Картах сотни пользователей оставляют негативные оценки, жалуясь также на отсутствие безналичной оплаты. Редакция запросила комментарий у администрации, но ответа пока не получила.

Ранее в египетском отеле Sunrise Arabian Beach Resort в Шарм-эль-Шейхе группа британских туристов напала на российскую многодетную семью, когда те обнаружили, что их лежаки заняты, а вещи сброшены. Конфликт перерос в драку, в ходе которой одна из британок толкнула девочку, а её отец, попытавшийся заступиться, был избит группой.