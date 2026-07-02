17 ножевых из-за мужчины: Самая долгосидящая британка в истории освободится спустя 39 лет

В Великобритании решили освободить 70-летнюю женщину, которая провела в тюрьме 39 лет — это самый длительный срок в истории страны. Только на последнем заседании комиссия решила, что она больше не угрожает обществу. Об этом сообщает Daily Mirror.

Мария Пирсон в 1986 году зарезала 23-летнюю Джанет Ньютон, с которой встречался её бывший бойфренд. Её приговорили к пожизненному заключению, но право на УДО дали через 12 лет. Однако её продолжали держать в тюрьме, считая опасной.

Родственница убитой просила не выпускать Пирсон, но её мнение не учли. При жизни Малкольма Пирсона, с которым у неё был ребёнок, брак аннулировали, поскольку она уже была замужем. После ссор и лишения родительских прав, бывший возлюбленный нашёл новую девушку — Джанет Ньютон. Пирсон угрожала ей, а затем убила, нанеся 17 ножевых ранений.

Предыдущий рекорд по сроку в тюрьме принадлежал Майре Хиндли — 36 лет. Она вместе с сообщником убивала детей в 1960-х и умерла в тюрьме в 2002 году. Теперь её обошла Пирсон.

Ранее власти Британии предупредили больше семи тысяч человек, что осуждённые по их делам могут выйти на свободу раньше срока. Письма получили потерпевшие и участники судов. Причина — тюрьмы переполнены, и Минюст хочет расширить программу досрочного освобождения. Первый этап могут начать 2 сентября. Он затронет тех, кто сидит за преступления с наказанием до полутора лет.