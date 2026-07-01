Пневмония дала осложнение: Харви Вайнштейн пережил в тюрьме сердечный приступ
TMZ: Харви Вайнштейна перевезли из тюрьмы в больницу из-за проблем с сердцем
Обложка © Steven Hirsch /New York Post via AP, Pool
Харви Вайнштейна перевезли из тюрьмы Райкерс-Айленд в больницу после серьёзных проблем с сердцем. По данным TMZ, ухудшение произошло около двух недель назад на фоне пневмонии.
У бывшего голливудского продюсера возникли трудности с дыханием. После этого сотрудники тюрьмы доставили его в охраняемое отделение больницы Бельвью на Манхэттене, где он остаётся под наблюдением врачей.
TMZ утверждает, что у Вайнштейна развилась сердечная недостаточность. Официальных заявлений больницы или представителей пенитенциарной системы о его состоянии пока не было.
Вайнштейн уже не впервые попадает в больницу из заключения. В сентябре 2024 года его экстренно госпитализировали из-за болей в груди и провели операцию на сердце.
В 2020 году продюсера приговорили в Нью-Йорке к 23 годам заключения, однако спустя четыре года этот приговор отменили из-за нарушений во время процесса. По итогам повторного разбирательства в 2025 году присяжные признали его виновным по одному из эпизодов сексуального насилия.
Десятки женщин обвиняли Вайнштейна в домогательствах и сексуальном насилии. Сам он настаивал, что все контакты происходили по обоюдному согласию.
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