Пневмония дала осложнение: Харви Вайнштейн пережил в тюрьме сердечный приступ

Харви Вайнштейна перевезли из тюрьмы Райкерс-Айленд в больницу после серьёзных проблем с сердцем. По данным TMZ, ухудшение произошло около двух недель назад на фоне пневмонии.

У бывшего голливудского продюсера возникли трудности с дыханием. После этого сотрудники тюрьмы доставили его в охраняемое отделение больницы Бельвью на Манхэттене, где он остаётся под наблюдением врачей.

TMZ утверждает, что у Вайнштейна развилась сердечная недостаточность. Официальных заявлений больницы или представителей пенитенциарной системы о его состоянии пока не было.

Вайнштейн уже не впервые попадает в больницу из заключения. В сентябре 2024 года его экстренно госпитализировали из-за болей в груди и провели операцию на сердце.

В 2020 году продюсера приговорили в Нью-Йорке к 23 годам заключения, однако спустя четыре года этот приговор отменили из-за нарушений во время процесса. По итогам повторного разбирательства в 2025 году присяжные признали его виновным по одному из эпизодов сексуального насилия.

Десятки женщин обвиняли Вайнштейна в домогательствах и сексуальном насилии. Сам он настаивал, что все контакты происходили по обоюдному согласию.