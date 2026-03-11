«Не буду извиняться»: Харви Вайнштейн дал первое интервью из тюрьмы

Осужденный за изнасилования кинопродюсер Харви Вайнштейн впервые после громкого секс-скандала дал интервью прямо из тюрьмы, в котором извинился перед пострадавшими, но отверг обвинения в насилии. О своей версии событий продюсер, которого более 100 женщин обвинили в домогательствах, рассказал в беседе с изданием The Hollywood Reporter.

В ходе откровенного разговора продюсер подтвердил, что действительно злоупотреблял своим положением в голливудской иерархии, однако обвинил самих истиц в том, что они раздули скандал ради финансовой выгоды.

По мнению Вайнштейна, актрисы сознательно шли на контакт, и ни о каком насилии речи не шло. Он также заметил, что визит женщины в гостиничный номер к мужчине глубокой ночью уже подразумевает определённые намерения.

«Я ввёл их в заблуждение. Я изменил обеим своим жёнам. Это аморально. Но я не нападал на них. Это большая ложь. Я не буду извиняться за то, чего не делал», — сказал он.

Напомним, скандал разразился в 2017 году, когда десятки актрис, включая Анджелину Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальму Хайек, обвинили продюсера в сексуальных домогательствах. Это привело к мгновенному краху его карьеры — Вайнштейна изгнали из основанной им компании Miramax, которая вскоре обанкротилась. Первый приговор в 2020 году был вынесен за преступления против двух женщин, а дополнительные 16 лет тюрьмы продюсер получил за насилие над другой потерпевшей.