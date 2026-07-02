«Как дикие животные»: Горе-родители годами скрывали 16 детей в одной комнате, переполненной фекалиями

В американском штате Огайо власти спасли 16 детей в возрасте от полутора до 18 лет, которых более четырёх лет удерживали в одной комнате площадью около 12 квадратных метров. Условия, в которых находились несовершеннолетние, шокировали даже опытных правоохранителей, пишет британская газета The Guardian.

Семерых пострадавших срочно госпитализировали, двоих доставили в травматологические центры на вертолётах — один ребёнок находился в критическом состоянии и был интубирован. Некоторые из детей не владели речью, а 18-летняя девушка с особенностями развития не могла написать своё имя.

«Большая часть скота содержалась в лучших условиях, чем эти дети; они выглядели почти как дикие животные», — заявил шериф округа Винтон Райан Кейн, назвав увиденное «просто отвратительной сценой», а комнату, буквально переполненной человеческими отходами.

Генеральный прокурор штата Энди Уилсон признался, что не может забыть запах из дома спустя почти сутки. По словам Уилсона, дети были практически «невидимыми» для системы — они не посещали школу, а у властей не было никаких медицинских или административных данных о них. Следователи полагают, что семья намеренно скрывала их существование от госструктур.

Перед судом предстали Гэри Сайдерс-младший, Гэри Сайдерс-старший, Кристина Сайдерс и Элизабет Сайдерс — все заявили о невиновности. Залог для каждого установлен в 300 000 долларов.

Прокурор округа уточнил, что обвинения предъявлены по 16 пунктам, при этом речь идёт не о торговле людьми, а о «внутрисемейной ситуации». Власти добиваются временной опеки над всеми детьми. Соседи, живущие в небольшом населённом пункте, рассказали, что никогда не видели детей рядом с домом.

Ранее в Северной Каролине полиция задержала трёх женщин, которые, по данным следствия, годами истязали шестилетнюю девочку. Ребёнок весил всего 12,2 кг, а на теле нашли следы многочисленных травм, переломов и язв от антисанитарии. Выяснилось, что девочку регулярно держали в клетке для собак и морили голодом.