Набиуллина: Инфляционные ожидания пока не отреагировали на ситуацию с топливом

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что пока нет признаков того, что ситуация с топливом в России повлияла на инфляционные ожидания. На брифинге в рамках Финансового конгресса она отметила: регулятор видит риски, но считает их временными.

«От этого существуют проинфляционные риски. <...> Мы исходим из того, что они будут носить временный характер. Важно, чтобы не было вторичных эффектов, которые влияют на устойчивые показатели инфляции», — сказала Набиуллина.

По её словам, Центробанк не занимается ценами на бензин, но следит за ситуацией. Правительство принимает меры для стабилизации рынка. При этом опросы за июнь не показали влияния топливного фактора на ожидания людей по поводу инфляции.

Ранее президент России Владимир Путин признал, что проблемы с обеспечением автомобилистов и предприятий топливом сохраняются. Он поручил принять системные меры для стабилизации рынка.