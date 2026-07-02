На Кубани казаки и волонтёры будут регулировать поток машин на АЗС

Рабочая группа по топливообеспечению Краснодарского края рекомендовала привлечь волонтёров и казаков для упорядочения процесса заправки автомобилей на АЗС. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

По мнению чиновников, общественники помогут поддержать дисциплину на станциях и отрегулировать транспортные потоки. Также заправкам предложено снять лимиты на топливо для пассажирского транспорта и мусоровозов, а в период с 03:00 до 06:00 обслуживать только экстренные и оперативные службы.

Краевым властям и предприятиям также рекомендовано оптимизировать расход нефтепродуктов. На следующем заседании штаба рассмотрят вопрос о полном запрете отпуска топлива в канистры. Заседания проходят ежедневно.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с топливом в России непростая, но драматизировать её не стоит, — президент и правительство уже провели совещания по этому вопросу, и рабочая группа ежедневно ищет решения, хотя для их реализации нужно время. Она призвала не паниковать в связи с трудностями у аграриев.