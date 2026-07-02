Раздражение Лондона в адрес России связано с тем, что наши традиционные ценности как «серебряные пули для вампиров» угрожают британской ЛГБТ*-идеологии и -парламенту. Об этом Life.ru заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

Он напомнил, что парламент, по идее, представляет интересы британского общества, а значит у них вся страна склонна к извращениям. Депутат подчеркнул, что Стармер на посту премьера только этим и запомнится.

Наша мораль и семейные ценности для британских политиков всё равно, что серебряные пули для вампиров, грозят уничтожить всю их гомосексуальную плеяду Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

Заявления о «гордости» за состав парламента по сексуальному признаку — это подмена ценностей и торжество идеологии над здравым смыслом, считает заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов. Политик подчеркнул, что ценность человека должна определяться делами, а не принадлежностью к группе, и что Россия будет отстаивать традиционные ценности.

Мы видим, как на Западе эти основы последовательно размывают, подменяя их модными доктринами, и считаем своим долгом открыто говорить об опасности такого пути. Нельзя строить будущее на отрицании прошлого и на разделении людей по признакам, которые не имеют отношения к профессионализму и гражданской ответственности заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Истина не меняется от смены политической моды — она остаётся вечной» — сказал Иванов.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая перед представителями ЛГБТ*-сообщества, заявил, что британский парламент является самым «гейским*» в мире, и выразил гордость этим фактом. Он отметил, что нигде и никогда в мире не было более гомосексуального* парламента, чем у них сейчас.

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