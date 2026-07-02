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Регион
2 июля, 14:52

Тело пропавшего 14-летнего мальчика нашли в пруду в Сокольниках

Обложка © Max / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Обложка © Max / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В пруду московского парка Сокольники обнаружено тело 14-летнего юноши, чьи поиски шли со вчерашнего дня. Эксперты не заметили внешних признаков насильственной смерти. Об этом сообщила столичная прокуратура.

По предварительным данным, подросток пришёл к водоёму вечером 1 июля, решил искупаться, ушёл под воду и не смог выплыть. Начата доследственная проверка. Преображенская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты расследования.

14-летнего подростка ищут в районе Путяевского пруда в Москве
14-летнего подростка ищут в районе Путяевского пруда в Москве

А вечером 1 июля в Брянске в озере Орлик утонула 11-летняя девочка. Прокуратура начала проверку, в рамках которой оценят соблюдение правил безопасности и контроль за детьми у воды без взрослых.

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Александра Мышляева
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