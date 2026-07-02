Тело пропавшего 14-летнего мальчика нашли в пруду в Сокольниках

В пруду московского парка Сокольники обнаружено тело 14-летнего юноши, чьи поиски шли со вчерашнего дня. Эксперты не заметили внешних признаков насильственной смерти. Об этом сообщила столичная прокуратура.

По предварительным данным, подросток пришёл к водоёму вечером 1 июля, решил искупаться, ушёл под воду и не смог выплыть. Начата доследственная проверка. Преображенская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты расследования.

А вечером 1 июля в Брянске в озере Орлик утонула 11-летняя девочка. Прокуратура начала проверку, в рамках которой оценят соблюдение правил безопасности и контроль за детьми у воды без взрослых.