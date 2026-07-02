14-летнего подростка ищут в районе Путяевского пруда в Москве

В Москве в парке «Сокольники», в районе Путяевского пруда, продолжаются поиски 14-летнего подростка, пропавшего при невыясненных обстоятельствах. Об этом рассказали в оперативных службах.

Сообщение об исчезновении ребёнка поступило накануне, после чего к месту были направлены экстренные службы. Ночью к поискам подключились водолазы, они обследует акваторию пруда.

«Водолазная группа ночью приступила к поисковым работам», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее в посёлке Чайковского городского округа Клин Московской области исчезла 15-летня Яна Хохлова. Она ушла 29 июня и с тех пор на связь не выхода. Приметы ребёнка: рост 173 см, среднее телосложение, русые волосы, карие глаза. В день исчезновения была одета в чёрную футболку, рубашку в бело-зелёную клетку, чёрные штаны и синие кроссовки.