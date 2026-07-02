«Невесте» заклеили пасть: Мэр в Мексике обвенчался с кайманом ради урожая и дождей

Мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула «женился» на самке крокодила, чтобы выполнить «пожелание» богов и обеспечить жителям хороший урожай, дожди, мир и безопасность. Об этом сообщает газета Jornada. Обряд «свадьбы» соблюдается более 500 лет.

«В рамках этого обряда самка каймана <…> вступает в символический союз с мэром», — сказано в публикации.

Во время «бракосочетания» крокодилу крепко завязали пасть, чтобы он не напал на присутствовавших и на самого жениха. Мэр также исполнил с «невестой» свадебный танец и даже чмокнул её в носик. Как пишет издание, в этом районе Мексики крокодилы считаются священным животным, именно они «отвечают» за благоприятствующие события и якобы имеют прямой выход на богов.

Ранее в мексиканском городе Сьюдад-Виктория семья воссоединилась с собакой по кличке Горда, которая исчезла около месяца назад. Обнаружить питомца помог случай и прямой эфир местного телевидения.