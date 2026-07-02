«Условия жёсткие»: Михалков оценил работу Ефремова после УДО

Режиссёр Никита Михалков рассказал о работе актёра Михаила Ефремова, отсидевшего срок в тюрьме за ДТП, в театре «Мастерская «12». По его словам, артист строго соблюдает все условия постановки и очень трудолюбив. Впечатлениями Михалков поделился в беседе с aif.ru.

«Он выполняет в нашей совместной работе все жёсткие условия, которые я поставил», — подчеркнул режиссёр.

Он также добавил, что у Ефремова сложился удачный актёрский дуэт с Анной Михалковой. Они вместе участвуют в спектакле «Без свидетелей». Постановка уже вызвала положительный отклик у зрителей. Так, в Екатеринбурге её посмотрели более 4,5 тысячи человек.

Ранее актёр Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии вышел на сцену перед публикой зимой 2026 года. Это произошло на предпремьерном показе спектакля «Без свидетелей» в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Артист играет в постановке вместе с Анной Михалковой. Их герои — бывшие супруги, которые случайно встречаются спустя годы после развода. Спектакль поставлен по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля».