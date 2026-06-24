«Мише негде жить»: Ефремов после УДО вынужден скитаться по чужим квартирам

Заслуженный артист России Михаил Ефремов после возвращения к обычной жизни поселился в съёмной квартире, аренду которой ему помог оформить старший сын Никита. Об этом сайту MK.ru рассказал осведомлённый собеседник из окружения актёра.

По словам инсайдера, финансовые трудности у звезды могли возникнуть из-за отсутствия работы в киноиндустрии. При этом квартиру на Арбате он оставил супруге и детям. Кроме того, Ефремов не стал переезжать к своей возлюбленной Дарье Белоусовой, поскольку привык брать ответственность на себя.

«Мише негде жить. Квартиру на Арбате он оставил своей жене Кругликовой и детям, которых в этом браке у Миши трое. У Миши, кстати, было ещё жильё, но кто его знает, как он им распорядился за годы, пока отсутствовал в Москве», — отметил источник издания.

Ранее Михаил Ефремов заявил, что воспитание детей — это в первую очередь материнская забота. По словам звезды, его собственный отец — Олег Ефремов — не занимался его воспитанием в традиционном понимании, а скорее давал ему свободу.