Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

29 марта, 10:36

Михалков рассказал, что поставил Ефремову ряд условий для возвращения на сцену

Обложка © ТАСС / Анастасия Романова/Абзац

Никита Михалков взял на себя персональную гарантию за Михаила Ефремова и подтвердил, что артист соблюл все требования, необходимые для выхода на подмостки. О таком решении режиссёр поведал в беседе с корреспондентом ИС «Вести» Дмитрием Кайстро.

Среди них значились запрет на появления в кадре, любые беседы с журналистами, выходы на сцену в сторонних проектах и соблюдение целого ряда прочих ограничений.

«Ему нужно было подлечиться, мы это сделали, ему нужно там было привести себя в порядок», — отметил Михалков.

В завершение режиссёр резюмировал, что Ефремов в идеальной форме и без единого нарушения выполнил все пункты достигнутых между ними договорённостей.

Анна Михалкова высказалась о дуэте с Ефремовым после его возвращения на сцену

Напомним, впервые после освобождения из мест лишения свободы Михаил Ефремов вышел на сцену. Актёр исполнил роль в премьерном спектакле «Без свидетелей». По словам режиссёра Никиты Высоцкого, артист подтвердил свой высокий профессиональный уровень.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

