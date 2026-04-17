Дом в Юрмале и квартира за 100 млн: Как изменился жилой фонд Ефремова после раздачи жилья

У актёра Михаила Ефремова, успешно вернувшегося на театральную сцену, после «раздачи» жилья родным и посторонним людям в собственности осталось, вероятно, только две квартиры и два дома — при том что ранее его семья владела недвижимостью на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Два дома в Юрмале были приобретены в пятом браке с Софьей Кругликовой 16 лет назад. Домик у моря Ефремов выбирал сам — купил после рождения сына Бориса в 2011 году. С детства актёр с мамой ежегодно бывал в тех краях из-за астмы, поскольку врачи советовали дышать прибалтийским воздухом. Он снимал жильё, потом скопил гонорары и решился купить дачу. С начала пандемии никто из семьи там не был.

Самая дорогая квартира — в Плотниковом переулке («дом с писателями», 1907 год). В 2004 году Ефремов продал отцовскую четырёхкомнатную на Тверской и внёс средства за эту недвижимость (148,5 кв. м, кадастровая стоимость — чуть более 40 млн руб., рыночная — выше 100 млн). В прошлом году он мог переписать её на жену Софью.

Вторая квартира в центре — наследство мамы Аллы Покровской (67 кв. м), там поселили дочь от четвёртого брака. Третья и четвёртая перешли после смерти дяди Александра Покровского: пятикомнатная на Тверской (123 кв. м) и половина трёхкомнатной на Олимпийском проспекте. Вторую половину унаследовала ученица жены дяди. В прошлом году Ефремов подарил свою долю этой семье — оформил договор дарения. У жены актёра тоже есть своя двухкомнатная у метро Белорусская.

Ранее Life.ru рассказывал, что актёр Михаил Ефремов после освобождения из колонии раздарил столичную недвижимость почти на 200 миллионов рублей. Чтобы избежать судебных споров при разделе имущества, он добровольно переписал на бывшую жену Софью Кругликову шестикомнатную квартиру в Хамовниках. Кроме того, Ефремов передал экс-супруге половину доли ещё в одной квартире на Тверской улице, которая досталась ему в наследство от дяди. Эта недвижимость оценивается в 90 миллионов рублей.