На Кубани заработали новые правила работы АЗС

В Краснодарском крае введён новый порядок работы автозаправочных станций, сообщил оперативный штаб региона. С 03:00 до 06:00 заправки будут обслуживать только технику экстренных и коммунальных служб, а также спецтранспорт.

Владельцам АЗС рекомендовали снять лимиты на заправку рейсовых автобусов и мусоровозов. К дежурству на станциях привлекут казаков и добровольцев, которые будут контролировать дисциплину и транспортные потоки. Пилотные проекты уже запущены в Анапе и Крымском районе, где нагрузка на топливную инфраструктуру наиболее высока.

Всем компаниям и учреждениям предписано максимально сократить расход топлива. Также рассматривается возможность полного запрета на розлив бензина в канистры на всех АЗС края.

Ранее рабочая группа по топливообеспечению Краснодарского края предложила привлечь волонтёров и казаков для контроля на АЗС. Общественники должны помочь с дисциплиной и регулировкой потоков машин. Заправкам рекомендовали снять лимиты для пассажирского транспорта и мусоровозов.