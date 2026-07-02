Отмена дипломных работ из-за нейросетей: что случилось в РУДН и коснётся ли это всех студентов Оглавление Что случилось в РУДН — суть решения Почему отменили дипломы — роль нейросетей Что теперь будут сдавать студенты — устные кейсы Коснётся ли это других вузов и специальностей Плюсы и минусы нового формата FAQ — ответы на главные вопросы Заключение Сочинский институт РУДН отменил дипломные работы для бакалавров-юристов из-за ИИ. Вместо них — устные кейсы. Разбираем, кого коснулось, почему это сделали и ждать ли такого в других вузах. 2 июля, 17:55 Могут ли в России отменить дипломные работы в 2026 году? Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сочинский институт РУДН первым в России отказался от классических дипломных работ для бакалавров-юристов. Причина — нейросети, которые сделали написание диплома формальностью. Разбираемся, что это значит, кого коснулось и стоит ли ждать такого в других вузах.

Что случилось в РУДН — суть решения

Учёный совет Сочинского института РУДН после детального обсуждения и анализа современных образовательных трендов поддержал решение отказаться от выпускных квалификационных работ (ВКР) для бакалавров по направлению «Юриспруденция». Нововведение распространяется на студентов, поступивших в вуз в 2024-м, 2025-м и 2026 годах, таким образом, под действие изменений попадёт сразу несколько учебных потоков. О принятом решении официально сообщили в пресс‑службе вуза 1 июля 2026 года, подчеркнув, что перемены продиктованы необходимостью адаптировать систему оценки знаний к актуальным реалиям профессиональной среды.

Почему отменили дипломы — роль нейросетей

В институте объяснили: современные ИИ-системы умеют за считаные минуты анализировать судебную практику, формировать правовую позицию и готовить структурированный текст объёмом 60–80 страниц. Из-за этого традиционная дипломная работа перестала объективно отражать уровень подготовки выпускника: студент мог просто делегировать основную работу нейросети, а не демонстрировать собственный аналитический навык.

Исполняющая обязанности декана юридического факультета Елена Легостаева отметила: главное — научиться применять право в нестандартных и этически сложных ситуациях, а не имитировать научный поиск с помощью ИИ.

Директор института Александр Петенко подчеркнул: это не поблажка, а повышение планки — диплом теперь будет подтверждать умение мыслить как юрист в эпоху цифровых технологий, а не просто навык писать тексты.

Специалисты из области образования, ректоры также выразили своё мнение по поводу отмены дипломных работ в большом масштабе.

Ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин довольно жёстко обозначил свою позицию относительно использования искусственного интеллекта в учебном процессе: по его словам, применение ИИ сродни списыванию — разве что это списывание вышло на более высокотехнологичный уровень. В качестве яркого примера он привёл инженерное проектирование: «Как мы можем отменить диплом, когда ты проектируешь какое‑нибудь устройство? Ну, это просто подтверждение твоего умения спроектировать устройство».

При этом Михаил Гордин вовсе не призывает отказываться от ИИ как от инструмента: напротив, он считает, что студенты должны уверенно владеть такими технологиями. Но при этом крайне важно сохранять критическое мышление. Ректор особо подчеркивает необходимость «критически относиться к результатам» работы нейросетей и ни в коем случае не подменять ими собственное осмысление материала. «Когда мы кого‑то чему‑то пытаемся научить, мы всё же добиваемся, чтоб человек сам понял и осознал необходимые знания, а не подменил, скажем так, собственные знания почерпнутыми из ИИ», — резюмировал Гордин, акцентируя внимание на главной цели обучения — сформировать у студента способность самостоятельно разбираться в предмете.

Схожие опасения высказал и ректор Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Николай Промыслов. Он обратил внимание на принципиальное ограничение ИИ: нейросеть способна выдать стилистически гладкий текст, но пока не в силах генерировать по-настоящему новые идеи. По мнению Промыслова, умение создавать объёмные аналитические работы остаётся одним из ключевых навыков для выпускников гуманитарных направлений. При этом особую ценность в таких работах представляют именно самостоятельность и оригинальные мысли — а это как раз то, чего современные системы ИИ пока не могут предложить.

«Поэтому формат ВКР себя пока ни в коем случае не изжил», — уверен ректор ГАУГН. Более того, Николай Промыслов полагает, что процедуру защиты дипломных работ стоит даже усилить: по его мнению, защиты должны стать более продолжительными — это позволит глубже раскрыть уровень подготовки студента и лучше оценить самостоятельность его исследовательской работы.

Что теперь будут сдавать студенты — устные кейсы

Вместо традиционной письменной защиты, которая зачастую требовала от студентов прежде всего навыков грамотного структурирования и оформления объёмного текста, теперь студентов будут оценивать по результатам устного экзамена и решения сложных практических правовых кейсов. Такой подход призван в большей степени раскрыть реальный уровень профессиональной подготовки будущих юристов. Комиссия будет внимательно следить за тем, как выпускник применяет нормы права на практике, грамотно выстраивает юридическую стратегию, уверенно принимает решения в нестандартных, порой противоречивых ситуациях и корректно разбирается с этически сложными задачами — ведь именно эти навыки в первую очередь востребованы в реальной работе правоведа.

Коснётся ли это других вузов и специальностей

Пока это пилотное решение — только для юрфака Сочинского института РУДН и конкретных наборов студентов. Но тренд обсуждают шире: глава Минобрнауки Валерий Фальков допускал, что в будущем вузы могут активнее отказываться от письменных дипломных работ в пользу устных экзаменов или других форматов. При этом важно: федеральный государственный образовательный стандарт не закрепляет ВКР как единственную обязательную форму итоговой аттестации — вузы вправе самостоятельно выбирать формы оценки с учётом специфики направления. Поэтому опыт РУДН может стать прецедентом — и другие университеты действительно начнут экспериментировать с форматами. Для других специальностей (не юриспруденция) пока таких решений не принималось.

Плюсы и минусы нового формата

Плюсы: фокус смещается на развитие критического и стратегического мышления, умение применять теорию на практике в реальных ситуациях. Устный формат сложнее «сгенерировать» с помощью ИИ в моменте.

Минусы: есть риск, что не все студенты одинаково хорошо проявляют себя в устной дискуссии и под давлением комиссии. Также потребуется серьёзная перестройка методик преподавания и оценки для преподавателей.

FAQ — ответы на главные вопросы

Не упрощают ли требования, выводя из способа оценки знаний дипломную работу?

Нет, в вузе подчёркивают: это повышение планки. Цель — оценить истинный профессионализм, а не облегчить путь к диплому.

Законно ли убирать дипломные работы?

Да, поскольку ФГОС даёт вузам право самостоятельно определять формы итоговой аттестации.

Выдадут ли диплом без дипломной работы?

Да, просто одна форма подтверждения знаний заменена на другую.

Заключение

Решение РУДН — ответ на вызов времени: развитие ИИ меняет правила игры в образовании. Вузам приходится переосмысливать, какие именно навыки и компетенции действительно важны для профессии, и адаптировать оценку под новые реалии. Будет интересно проследить, как этот опыт повлияет на систему высшего образования в целом.

Авторы Ксения Вернер