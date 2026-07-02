В Воронеже катер насмерть переехал купающегося ребёнка

Трагедия на воде произошла сегодня в Воронеже неподалёку от санатория имени Горького. Во время купания в водохранилище 12-летний подросток попал под винты проходящего мимо судна. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, и мальчик погиб до приезда экстренных служб.

По предварительным данным SHOT, судоводитель не остановился, чтобы оказать помощь, и покинул место происшествия. Сейчас личность владельца водного транспорта устанавливается оперативными сотрудниками.

Правоохранители и следователи уже работают на локации инцидента. Тело школьника извлекли из воды для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Специалисты проводят комплекс проверочных мероприятий, чтобы восстановить детальную картину случившегося. Правоохранительные органы разыскивают сбежавшего рулевого.

В ближайшее время по факту гибели несовершеннолетнего будет принято процессуальное решение. Следствие планирует дать жесткую правовую оценку действиям участника событий.

Днём ранее трагедия на воде произошла в Брянске. В озере Орлик, расположенном в Бежицком районе города, утонула 11-летняя девочка. Как сообщили в прокуратуре региона, по факту случившегося начата проверка.