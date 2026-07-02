Минобороны сообщило о перехвате 100 БПЛА над российскими регионами

За минувшие сутки средства противовоздушной обороны уничтожили десяки вражеских целей: в период с 08:00 до 20:00 была успешно отражена попытка массированной атаки на российские территории.

Всего за 12 часов военным удалось обнаружить, перехватить и ликвидировать 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Цели поражались как над сушей, так и над водными акваториями.

Под удар попали Тверская, Нижегородская, Белгородская, Брянская, Курская, Смоленская, Калужская, Тульская, Рязанская и Орловская области. Также угроза фиксировалась в Московском регионе и Краснодарском крае.

Не остались в стороне и южные рубежи. Активные действия врага наблюдались в небе над Крымом, а также акваториями Чёрного и Азовского морей.

Согласно заявлению Минобороны, все ликвидированные объекты были зафиксированы дежурными средствами ПВО. Информации о пострадавших или разрушениях на земле в официальном сообщении ведомства не приводится.