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2 июля, 16:47

На Кубани в Крымском районе и Новороссийске объявлена опасность БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saiko3p

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saiko3p

В Краснодарском крае сразу в двух муниципалитетах объявлена угроза атаки беспилотников. Об опасности предупредили жителей Крымского района и Новороссийска.

«В Крымском районе — беспилотная опасность», — сообщила администрация Крымского района.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своём канале подтвердил, что на территории города объявлена угроза атаки беспилотников. Жителей обоих муниципалитетов призывают сохранять спокойствие и следит за официальными сообщениями властей.

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Ранее в Сочи и на федеральной территории Сириус объявлен режим угрозы атаки беспилотников, о чём предупредили мэр Андрей Прошунин и глава администрации Дмитрий Плишкин, рекомендовав жителям соблюдать меры безопасности и следить за официальной информацией.

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Анастасия Никонорова
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