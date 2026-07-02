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2 июля, 06:50

В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

В Сочи и на федеральной территории Сириус объявлен режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующая информация опубликована в официальном Telegram-канале мэра Андрея Прошунина.

«На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов», — предупредил он.

Аналогичное предупреждение распространила администрация федеральной территории Сириус. Глава администрации Дмитрий Плишкин также сообщил о существующей угрозе атаки беспилотников. Жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями.

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Ранее Life.ru писал, что в Пензе при атаке украинских беспилотников по двум промышленным предприятиям пострадали два человека: женщина получила амбулаторную помощь, а мужчина с серьёзными осколочными ранениями был экстренно прооперирован и находится в реанимации. Также взрывной волной выбило стёкла в двух многоквартирных домах.

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Андрей Бражников
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