Не сидит на месте: 90-летняя звезда «Девчат» удивила кадрами с дачного участка

Светлана Дружинина в 90 лет продолжает вести активную и насыщенную жизнь, удивляя поклонников своей энергией. На новом видео актриса показала, как ухаживает за дачным участком, поливая растения из жёлтого шланга в уютной домашней обстановке.

Публикация быстро разошлась по соцсетям и вызвала тёплую реакцию подписчиков. Многие отметили, что артистка сохраняет бодрость и лёгкость, несмотря на возраст, и остаётся примером жизнелюбия.

Светлана Дружинина удивила поклонников кадрами с дачного участка. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / druzhinina.gardemariny

Светлана Дружинина – советская и российская актриса, режиссёр и народная артистка России. Широкую известность ей принесли роли в фильмах «Девчата» и «За витриной универмага», а также режиссёрская работа над серией «Гардемарины, вперед!». Сегодня артистка продолжает вести соцсети и делиться с подписчиками моментами своей жизни, включая отдых и дачные будни.

Ранее Life.ru писал, что недавно актриса опубликовала кадры из отпуска у моря, где показала живописное побережье и атмосферу спокойного отдыха, а также прочитала стихотворение Лермонтова «Белеет парус одинокий». Публикация вызвала тёплый отклик у поклонников, которые пожелали артистке здоровья и поблагодарили за её энергию и вдохновение