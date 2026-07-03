NYT: США опасались, что Израиль мог убить Аракчи и Галибафа

Администрация США опасалась, что Израиль готовил устранение ключевых иранских переговорщиков во время длительных переговоров Вашингтона и Тегерана по урегулированию конфликта. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Речь шла о министре иностранных дел Ирана Аббасе Аракчи и спикере парламента Мохаммеде Багере Галибафе.

В США, как утверждает источник, опасались, что подобные действия могли сорвать переговорный процесс, поэтому через посредников в регионе Исламская Республика была заранее предупреждена о возможных рисках.