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23 июня, 00:24

Катастрофа для Нетаньяху: Как договор с Ираном разрушил союз США и Израиля

FT: Меморандум США и Ирана стал стратегической катастрофой для Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ververidis Vasilis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ververidis Vasilis

В Тель-Авиве меморандум между США и Ираном сочли «стратегической катастрофой» для израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

«Трудно переоценить, насколько это была стратегическая катастрофа. По сравнению с периодом до войны «сегодня ситуация, безусловно, хуже», тем более что «мы больше не действуем в полном согласии с США, как раньше», — отметил бывший израильский чиновник.

В документ не вошёл ряд ключевых требований Израиля, включая ограничения на иранскую ракетную программу и вопросы поддержки Тегераном союзных вооружённых группировок. Это стало одной из причин жёсткой реакции в Тель-Авиве. FT отмечает, что реакция Израиля вызвала раздражение в Вашингтоне. Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал еврейское государство учитывать политическую реальность.

Бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро заявил, что стороны переоценили собственные возможности и упустили более выгодную стратегическую позицию. По его словам, ставка на быстрое изменение внутренней ситуации в Иране через протесты не оправдалась, а Тегеран, несмотря на потери в конфликте, считает своё положение укрепившимся.

Политтехнолог Надав Штраухлер считает, что текущая дипломатическая динамика может ослабить позиции Нетаньяху на фоне приближающихся выборов, которые состоятся осенью.

Axios сообщил о недовольстве Нетаньяху сделкой Трампа с Ираном
Axios сообщил о недовольстве Нетаньяху сделкой Трампа с Ираном

Ранее президент США Дональд Трамп выразил усталость от постоянных просьб премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о новых бомбардировках. По словам республиканца, у него «хорошие отношения с Биби», однако ему приходится принимать меры, чтобы тот оставался «в здравом уме».

Напомним, США и Иран подписали 14-пунктный «Исламабадский меморандум о взаимопонимании», ознаменовавший прекращение военных действий и снятие морской блокады. Соглашение, заключённое при посредничестве Пакистана, предусматривает 60-дневный срок для переговоров по постоянному мирному договору, который будет касаться ядерной программы и снятия санкций. Иран обязался не разрабатывать ядерное оружие и обеспечить беспошлинный проход судов через Ормузский пролив, а США пообещали разморозить иранские активы и содействовать созданию фонда восстановления ИРИ объёмом 300 миллиардов долларов без прямых финансовых вливаний от Вашингтона.

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Тимур Хингеев
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