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3 июля, 03:44

В США раскрыли ошибки Секретной службы при покушении на Трампа в 2024 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Сотрудники Секретной службы США в июле 2024 года не смогли предотвратить покушение на Дональда Трампа из-за ряда допущенных ошибок. Об этом говорится в отчёте аппарата генерального инспектора Министерства внутренней безопасности США.

В документе отмечается, что сотрудники упустили возможности своевременно выявить и остановить действия нападавшего, который заранее изучал место проведения мероприятия с помощью беспилотника. Причинами стали недостаточная подготовка отдельных сотрудников и технические неполадки оборудования.

Также подчёркивается, что не был организован совместный оперативный штаб с местной полицией, из-за чего часть информации о подозрительной активности не была своевременно передана. Кроме того, отмечается нехватка сотрудников и недостаточные меры по защите здания, с которого было совершено нападение.

Трамп вновь посетит отель Hilton в Вашингтоне, где произошло последнее покушение
Трамп вновь посетит отель Hilton в Вашингтоне, где произошло последнее покушение

Напомним, инцидент произошёл 13 июля 2024 года. Трамп получил ранение уха, нападавший был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

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Артём Гапоненко
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