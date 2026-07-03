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Регион
3 июля, 04:03

ПВО сбила шесть летевших на Москву беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ra17

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ra17

Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили ещё два беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На местах падения обломков начали работу экстренные службы.

Таким образом, с начала суток над столичным регионом было уничтожено уже шесть вражеских беспилотников.

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ПВО уничтожила ещё четыре украинских беспилотника над Тульской областью

Ранее обломки беспилотных летательных аппаратов были обнаружены по девяти адресам в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. В результате падения фрагментов в нескольких частных домах были повреждены остекление и кровля. Кроме того, повреждения получили газовая труба и опора линии электропередачи.

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