Обломки беспилотников повредили дома, газовую трубу и ЛЭП на Кубани

Обломки беспилотных летательных аппаратов обнаружены по девяти адресам в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В результате падения фрагментов в нескольких частных домах были повреждены остекление и кровля. Кроме того, повреждения получили газовая труба и опора линии электропередачи.

Перебоев с электроснабжением не произошло. Пострадавших нет.

Ранее в Тульской области подразделения противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили два беспилотных летательных аппарата. Как сообщил глава региона Дмитрий Миляев, в результате инцидента пострадавших нет.