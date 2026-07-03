Собянин: ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

Система противовоздушной обороны сбила два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в соцсетях.

Оба аппарата были уничтожены силами ПВО Минобороны России на подлёте к городу.

Сейчас специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что методы защиты от налётов беспилотников являются одной из ключевых задач государства прямо сейчас. По его словам, над решением таких вопросов трудится огромное количество количество специалистов из самых разных сфер.