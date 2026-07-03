США предложили Ирану разморозку активов в обмен на контроль за Ормузом

США и их союзники предложили Ирану возможную сделку, связанную с одним из ключевых мировых морских маршрутов – Ормузским проливом. По данным The Wall Street Journal, речь идёт о попытке обменять частичную разморозку иранских активов на изменение политики Тегерана в отношении прохода судов.

Как уточняет издание, Вашингтон и Оман пытаются убедить Иран отказаться от практики взимания пошлин за проход через пролив.

«Главным рычагом в непрямых переговорах стало обещание разморозить часть из 100 млрд долларов иранских средств, хранящихся за рубежом», – говорится в публикации WSJ.

В ответ, по данным источников, Тегеран дал понять, что предложенные условия его не устраивают. Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил после переговоров в Дохе, что контроль над Ормузом остаётся за иранской стороной, а не за США. Позже иранские военные также предупредили, что любые суда, отклоняющиеся от утверждённых маршрутов, могут столкнуться с «решительным ответом».

Ранее Life.ru писал, что в Иране заявили о полном снятии Соединёнными Штатами военно-морской блокады, ограничивавшей судоходство иранских торговых и нефтяных судов. По словам спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа, соответствующее решение якобы было принято президентом США Дональдом Трампом, после чего ограничения с портов и прибрежных зон были сняты. Он уточнил, что теперь суда Ирана свободно проходят через ключевые маршруты, включая Оманский залив, без препятствий со стороны Штатов.