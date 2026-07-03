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Регион
3 июля, 04:55

Над Калужской областью сбили 4 украинских БПЛА ночью

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

В Калужской области ночью 3 июля силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников. Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, над территорией области было уничтожено четыре украинских БПЛА.

По его словам, дроны сбили в Боровском, Дзержинском и Перемышльском муниципальных округах, а также на окраине Обнинска.

«Ночью силами ПВО уничтожены 4 БПЛА», – написал глава региона в своём канале.

Он уточнил, что на местах работают оперативные группы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

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Ранее Life.ru писал, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны России отразили масштабную атаку беспилотников, уничтожив и перехватив 155 БПЛА самолётного типа. По данным Минобороны РФ, цели были нейтрализованы в период с 20:00 2 июля до 07:00 3 июля над рядом регионов страны, включая центральную часть, юг и приграничные территории, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

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Юния Ларсон
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