При ракетном обстреле Белгорода погибла женщина
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В Белгороде женщина погибла в результате прилёта боеприпаса Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Также отмечается, что удар привёл к серьёзным повреждениям объектов энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов региона зафиксированы перебои с электроснабжением и водоснабжением.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили ещё два беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Москвы. Таким образом, с начала суток над столичным регионом было уничтожено уже шесть вражеских беспилотников.
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