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Регион
3 июля, 04:13

При ракетном обстреле Белгорода погибла женщина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

В Белгороде женщина погибла в результате прилёта боеприпаса Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Также отмечается, что удар привёл к серьёзным повреждениям объектов энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов региона зафиксированы перебои с электроснабжением и водоснабжением.

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Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили ещё два беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Москвы. Таким образом, с начала суток над столичным регионом было уничтожено уже шесть вражеских беспилотников.

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Артём Гапоненко
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