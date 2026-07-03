Путин направил поздравительную телеграмму Лукашенко в честь Дня независимости

Глава государства Владимир Путин направил официальное послание белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Повод — празднование Дня независимости Республики Беларусь. Текст документа размещен на интернет-ресурсе Кремля.

В своей телеграмме российский лидер обратился к коллеге с тёплыми словами.

«Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые теплые поздравления по случаю Дня независимости Республики Беларусь», — отмечается в сообщении.

Глава РФ подчеркнул значимость двусторонних связей. В обращении делается акцент на нерушимых узах дружбы и стратегическом партнерстве, которые объединяют наши государства.

Подобные жесты подтверждают сохранение тесного дипломатического диалога между Минском и Москвой.

Этот государственный праздник приурочен к дате освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году в ходе Великой Отечественной войны. Решение о праздновании Дня независимости именно 3 июля было принято по итогам республиканского референдума в 1996 году. В этот день по всей стране проходят торжественные и памятные мероприятия, включая парады, концерты, выставки военной техники, народные гулянья и салюты. В Минске традиционно проходят главные торжества с участием первых лиц государства, а вечером запускается праздничный фейерверк. Белоруссия — единственное на постсоветском пространстве государство, где День независимости связан с событиями Великой Отечественной войны. Праздник является официальным выходным днём и символизирует свободу и суверенитет страны.

Ранее Владимир Путин сообщил, что провёл с Александром Лукашенко более суток в общении без официального протокола. По словам президента, разговоры продолжались свыше одного дня и проходили в непринуждённой обстановке. Глава государства также положительно отозвался о визите белорусского лидера, подчеркнув, что поездка оказалась насыщенной и результативной.