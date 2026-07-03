Франция и Италия готовы ввести войска на юг Ливана после ухода ООН

Франция и Италия рассматривают возможность отправить свои войска на юг Ливана после того, как там завершит работу миссия Временных сил ООН (ВСООНЛ). Об этом телеканалу «Аль-Арабия» рассказали во французском МИД.

Проект собираются реализовать при участии США и ряда европейских государств. Военных разместят по просьбе Бейрута, чтобы помочь ливанской армии.

По данным телеканала, Париж уточнил, что переговоры с партнёрами ещё идут. Стороны согласовывают, как именно будут развёрнуты силы. Всё это происходит на фоне мер безопасности, связанных с недавним рамочным соглашением между Ливаном и Израилем.

В 2025 году Совбез ООН постановил завершить миссию UNIFIL, а вывод войск должен закончиться к 2027 году. Миротворцев ввели в Ливан ещё в 1978 году, чтобы следить за прекращением огня между Ливаном и Израилем. После боёв 2006 года их полномочия расширили. В отдельные периоды численность контингента доходила до 15 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Рим и Париж договорились сформировать совместную коалицию для поддержки Ливана после того, как в конце 2026 года истечёт мандат Временных сил ООН. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони по итогам межправительственного саммита в Антибе, где присутствовал и президент Франции Эмманюэль Макрон. По её словам, Италия и Франция могут сыграть решающую роль в ливанском кризисе, а стороны решили разработать план на период после ВСООНЛ.