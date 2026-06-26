Мелони и Макрон создадут коалицию для поддержки Ливана

Рим и Париж договорились сформировать совместную коалицию, которая займётся поддержкой Ливана после завершения мандата Временных сил ООН в конце 2026 года. О достигнутой договорённости заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони по итогам межправительственного саммита, прошедшего во французском Антибе при участии президента Эмманюэля Макрона.

«В ситуации кризиса в Ливане Италия и Франция могут сыграть решающую роль. Миссия ООН завершается в конце года, и мы решили создать коалицию для поддержки Ливана и разработать план пост-ВСООНЛ», — сказала она.

Кроме того, в ближайшее время планируется провести международную конференцию, посвящённую ситуации в стране и её дальнейшей стабилизации. Мелони подчеркнула, что ключевой задачей остаётся обеспечение безопасности в регионе, который имеет стратегическое значение для Ближнего Востока.

Премьер напомнила, что Италия и Франция на протяжении многих лет участвуют в процессах, связанных с Ливаном. По её мнению, поэтому именно эти государства способны возглавить новую международную инициативу. Она также заявила, что будущий механизм поддержки должен помочь властям республики сохранить полный контроль над своей территорией. При этом новая миссия, как считает Мелони, должна получить чёткий и детально прописанный мандат.

Ранее сообщалось, что Тегеран и Вашингтон намерены выступить гарантами территориальной целостности Ливана. Представители двух стран также работают над созданием каналов оперативной связи. Предполагается, что они помогут быстро решать возможные проблемы, возникающие при прохождении судов через Ормузский пролив.