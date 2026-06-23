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Регион
23 июня, 10:34

США и Иран не смогут игнорировать интересы Израиля в Ливане, заявил востоковед

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США и Иран готовы гарантировать территориальную целостность Ливана. Роль Тель-Авива в этом процессе пока не уточняется, но эксперты сомневаются, что его смогут проигнорировать.

Декан ФКИ НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий в беседе с «Ридусом» отметил, что любое соглашение будет носить компромиссный характер. Однако, по его словам, Израиль — активный игрок в регионе, которого поддерживают США, и его позиция по ливанскому вопросу вряд ли останется без внимания.

Профессор добавил, что публичные заявления часто не отражают сути документа. Сейчас стороны находятся на промежуточной стадии, а полновесное соглашение должно быть достигнуто в течение 60 дней. Этот срок касается и формулировок по контролю ситуации в Ливане.

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Ранее сообщалось, что по итогам переговоров США и Ирана был создан надзорный комитет высокого уровня. Этой структуре будут подотчётны главы переговорных делегаций. Также была согласована дорожная карта по подготовке финального соглашения между США и Ираном.

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Дарья Нарыкова
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