Переговоры выходят на новый уровень: Тегеран и Вашингтон поделили проблемы на четыре группы

Иран и Соединённые Штаты достигли договорённости о формировании четырёх профильных рабочих групп в рамках переговоров. Об этом сообщает телеканал Press TV, ссылаясь на заместителя министра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади.

Согласно достигнутым договорённостям, были созданы специализированные группы по вопросам снятия санкций, ядерной тематике, реконструкции и экономическому развитию, а также по мониторингу и реализации достигнутых договорённостей. Эти структуры призваны обеспечить системную работу по ключевым направлениям взаимодействия.

Тегеран и Вашингтон уже завершили подготовительные мероприятия к следующему этапу переговоров на высшем уровне. В них примут участие спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, глава иранского МИД Аббас Аракчи, вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также премьер-министры Пакистана и Катара Шехбаз Шариф и шейх Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани соответственно.

Первый раунд технических консультаций завершился в понедельник. Комментируя его итоги, Аракчи сообщил, что удалось достичь прогресса по ряду ключевых вопросов. В частности, стороны договорились о снятии ограничений на экспорт иранской нефти, частичной разморозке активов и запуске плана восстановления республики.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров США и Ирана был создан надзорный комитет высокого уровня. Этой структуре будут подотчётны главы переговорных делегаций. Также была согласована дорожная карта по подготовке финального соглашения между США и Ираном.