В новую версию школьного учебника истории внесли «положительную роль» Трампа

На платформе «Моя школа» опубликована обновлённая редакция единого учебника истории для старшеклассников. В новой версии авторы существенно переработали разделы, посвящённые отношениям России с западными странами, а также дополнили книгу событиями последних лет.

Как сообщил референт управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов, речь идёт о плановом обновлении учебного издания. Сравнение редакций 2025 и 2026 годов показывает, что ряд формулировок был скорректирован.

В частности, в главах о международной политике упоминания США в нескольких случаях заменили на более широкий термин — «коллективный Запад». Кроме того, из текста исключили ссылки на Совет Россия — НАТО, а также убрали утверждения о применении Соединёнными Штатами «военно-террористических методов» в ряде стран.

Одновременно учебник дополнили описанием событий, связанных с конфликтом на Украине. В частности, в раздел о переговорах включили информацию о визите бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев. Отдельное внимание в обновлённом издании уделено позиции президента США Дональда Трампа. В учебнике отмечается «положительная роль» американского лидера, который неоднократно заявлял, что конфликта удалось бы избежать, если бы он занимал пост президента США в 2022 году.

Расширен и блок, посвящённый внутренним событиям в России. В новой редакции появились данные о выборах президента 2024 года, деятельности фонда «Защитники Отечества» и программе «Время героев».

Кроме того, в учебник включили информацию о теракте в «Крокус Сити Холле», гибели Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также о попытке прорыва украинских подразделений в направлении Курской АЭС.

Изменения коснулись и перечня участников и героев современных событий. В обновлённой версии появились новые имена, тогда как ряд упоминаний, присутствовавших в предыдущем издании, был исключён. Также вместо QR-кодов, ведущих на фильмы, в учебнике теперь используются ссылки на единый образовательный ресурс.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что до конца 2026 года в федеральный перечень могут включить единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для 10–11-х классов, а также по труду для 5–9-х классов, и в конечном итоге единые учебники появятся по всем предметам. Он также отметил, что учебники истории и обществознания уже готовы.