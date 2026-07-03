Урок морали: Турция запретила заходить в свои воды лайнеру с гей*-туром
Турция закрыла порты для круиза, ориентированного на ЛГБТ*-сообщество
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Турецкие власти отказали в заходе круизному лайнеру компании Atlantis Events. Судно планировало пришвартоваться в порту Кушадасы, а после направиться в Стамбул. Об этом сообщает CNN.
Маршрут, рассчитанный на представителей ЛГБТ*, был сорван. Официальный представитель Анкары заявил, что решение принято из-за «поведения, несовместимым с устоями нашего общества и нашими моральными ценностями».
По словам организаторов тура «Афины — Венеция», планам помешали строгие требования к приему иностранных туристов. Ранее лайнер был зафрахтован группами, которые в стране посчитали противоречащими национальным стандартам.
Ситуация вызвала резонанс в туристической сфере. Власти подчеркнули, что портовая инфраструктура не будет принимать пассажиров, чьи развлекательные программы нарушают локальные представления о нравственности.
Ранее в Стамбуле сотрудники полиции задержали популярного турецкого комика Дениза Гекташа. Прокуратура предъявила Гекташу обвинения в публичном унижении религиозных ценностей страны и оскорблении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. За эти правонарушения комику может грозить лишение свободы.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
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