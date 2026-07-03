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3 июля, 08:53

В Санкт-Петербурге могут возродить женское подразделение ДПС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Петербурге и Ленинградской области рассмотрят возможность заново создать женское подразделение дорожно-патрульной службы, которое когда-то работало в ленинградской ГАИ. Об этом ТАСС рассказал замначальника управления Госавтоинспекции регионального ГУ МВД Антон Ахминов.

По его словам, у города есть хорошая историческая практика — раньше в местной ГАИ существовал целый женский взвод, но со временем от этого отказались.

«Мы, кстати, рассмотрим это предложение — я думаю, есть смысл восстановить историю и создать такое женское подразделение», — подчеркнул Ахминов.

Он добавил, что с точки зрения медийного эффекта и того, что водителям приятно видеть таких инспекторов, он скорее поддержит идею.

Сейчас в дорожной полиции региона служит всего одна девушка — она работает в одном из подразделений Ленинградской области. Ещё одна собирается перейти в отдел ГАИ Фрунзенского района Петербурга и уже подала документы для оформления на должность.

Женский батальон, как его принято называть, появился в ленинградской ГАИ в конце 1970-х годов. Около сотни девушек следили за движением на самых ответственных участках городских дорог, в том числе на Московском проспекте, где нередко проезжали правительственные и иностранные кортежи. Как писали в разное время в СМИ и литературе, этот кадровый эксперимент довольно быстро сочли неудачным. С одной стороны, руководство считало, что инспекторы-женщины слишком строго относились к нарушителям, не глядя на их чины и звания. С другой — многие сотрудницы сами ушли со службы по семейным обстоятельствам.

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Напомним, сегодня Госавтоинспекция России отмечает свой 90-летний юбилей. Официальный статус праздник получил в 2009 году, а сама служба ведёт свою историю с 1936 года, когда Совет народных комиссаров СССР утвердил Положение о Государственной автомобильной инспекции.

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Вероника Бакумченко
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