ГАИ опровергла ужесточение штрафов за телефон за рулём

Госавтоинспекция опровергла сообщения об ужесточении ответственности для водителей с 1 июля. Распространяемая в СМИ и соцсетях информация не соответствует действительности, говорится в аккаунте ведомства в МАХ.

Речь шла в том числе о якобы новых штрафах за использование телефона за рулём. В публикациях также сообщалось об изменении порядка проверки светопропускания автомобильных стёкол.

В ГАИ подчеркнули, что никаких подобных нововведений с 1 июля не запланировано.

Административная ответственность за нарушения правил дорожного движения устанавливается федеральным законодательством. Проекты изменений должны появляться на портале нормативных правовых актов, а утверждённые документы — на официальном ресурсе правовой информации.

Ведомство призвало журналистов и блогеров проверять сведения из неофициальных источников перед публикацией.

Автомобилистам также рекомендовали ориентироваться на данные, размещённые на официальных ресурсах Госавтоинспекции.

Кстати, согласно опросу 42% россиян намерены обзавестись автомобилем в текущем году. Из них почти треть (32%) присматриваются к продукции отечественного автопрома: 7% готовы взять исключительно машину российского производства, а ещё 25% не исключают приобретение как местных, так и зарубежных марок.