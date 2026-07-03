Насильнику из Владимирской области ужесточили приговор за убийство подростка

Первый апелляционный суд общей юрисдикции ужесточил наказание жителю Киржача за изнасилование и убийство несовершеннолетней. О пересмотре приговора сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.

Изначально областной суд в апреле 2026 года отправил 41-летнего мужчину в колонию строгого режима на 24 года. Его признали виновным по статьям об убийстве и преступлениях против половой неприкосновенности.

Трагедия случилась поздно вечером 10 июля 2025 года. Пьяный злоумышленник набросился на 17-летнюю жертву сразу после того, как она вышла из такси.

Схватив девушку за шею, он силой уволок её в безлюдный угол и надругался. Пытаясь замести следы, нападавший затянул на шее пострадавшей кофту, а затем утопил её в канаве.

Убедившись, что жертва не дышит, преступник забросал тело ветками и бежал. Суд первой инстанции помимо длительного срока назначил ему также полтора года ограничения свободы.

Прокурор области Иван Грибов с этим решением не согласился. Он подал апелляционное представление, указав на неоправданную мягкость вердикта.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что осуждённый уже имел судимости за изнасилования, в том числе несовершеннолетней. Исключительная опасность рецидивиста требовала его полной изоляции от общества.

Высшая инстанция учла эти доводы. В итоге наказание заменили на пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Приговор вступил в силу.