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3 июля, 08:34

Прокуратура Москвы потребовала завести дело против экс-депутата ГД Гудкова*

Дмитрий Гудков*. Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Дмитрий Гудков*. Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Прокуратура Москвы направила в следственные органы материалы проверки в отношении экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Основанием стали нарушения требований законодательства об иностранных агентах.

Как сообщили в прокуратуре, ранее Гудков* дважды привлекался к административной ответственности за несоблюдение порядка деятельности лица, признанного иностранным агентом.

По версии надзорного ведомства, с февраля 2026 года, находясь за пределами России, он продолжил публиковать сообщения и материалы в одной из социальных сетей без обязательного указания статуса иностранного агента.

В связи с этим материалы проверки были переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса о привлечении Гудкова* к уголовной ответственности по части 2 статьи 330.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за уклонение от исполнения обязанностей, установленных законодательством об иностранных агентах.

В прокуратуре Москвы сообщили, что ход рассмотрения материалов находится на контроле ведомства.

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46-летний Дмитрий Гудков* — российский политик, бывший депутат Госдумы (2011-2016). Родился 19 января 1980 года в Коломне Московской области. Представитель семьи, активно участвовавшей в оппозиционной политике в 2000-е и 2010-е годы: его отец, Геннадий Гудков*, также был депутатом парламента. С начала 2010-х Дмитрий Гудков* участвовал в протестной политической активности, выступал на митингах и входил в коалиционные оппозиционные структуры. После завершения депутатского срока стал одним из публичных критиков российской власти. В 2021 году Гудков* покинул Россию, но продолжил политическую деятельность за пределами страны. Позже был признан иностранным агентом за участие в политической деятельности с иностранным финансированием.

Деятельность Гудкова* за рубежом включала сотрудничество с иностранными центрами, информационные кампании и продвижение инициатив, которые были направлены на дестабилизацию ситуации в РФ.

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* Включены в России в список иноагентов и реестр террористов и экстремистов

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Дарья Денисова
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