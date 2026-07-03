Силы ПВО сбили четвёртый дрон ВСУ на подлёте к Москве утром 3 июля
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Количество дронов, сбитых системой ПВО на подлёте к Москве утром 3 июля, выросло до четырёх. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Системой ПВО Минобороны сбито два беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в публикации градоначальника в мессенджере «Макс» от 11:20.
Ранее Собянин сообщал об уничтожении БПЛА в 10:33 и 10:40. Также за ночь было сбито семь беспилотников.
Москва неоднократно акцентировала внимание на том, что атаки беспилотников на гражданскую инфраструктуру являются откровенной провокацией. В этих действиях прослеживается характерный почерк киевского режима, стремящегося любой ценой скрыть провалы на передовой. Силы противовоздушной обороны успешно нейтрализуют подобные угрозы, в то время как военнослужащие в зоне спецоперации наносят точечные удары возмездия по цехам сборки и пунктам базирования вражеских дронов.
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