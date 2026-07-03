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3 июля, 07:57

«Непревзойдённая» защита дала сбой: Немецкая ПВО оказалась бесполезной против российских дронов

Stern: Немецкие системы Skynex показали низкую эффективность на Украине

Обложка © Wikipedia / Rheinmetall

Обложка © Wikipedia / Rheinmetall

Немецкий зенитный комплекс Skynex, ранее представленный как «непревзойденное» средство борьбы с БПЛА, разочаровал операторов в реальных боевых условиях. Согласно материалам издания Stern, ссылающегося на внутреннюю документацию ВСУ, разрекламированные установки показали критически низкую надёжность.

Инцидент произошёл в апреле этого года. Две батареи, защищавшие важный промышленный объект, не смогли купировать угрозу со стороны российских ударных дронов типа «Герань». Примечательно, что эшелонированная оборона включала восемь 35-мм автоматических пушек, пару радаров и столько же командных пунктов, однако результат оказался плачевным.

Во время налёта почти половина всех доступных зениток — три из восьми — перестали функционировать. Причинами технического фиаско стали дефекты гидравлики, критические поломки радаров слежения, а также заклинивание механизмов подачи снарядов. Оставшиеся установки также не сумели справиться с задачей по перехвату целей.

В отчётах украинской стороны немецкую разработку теперь характеризуют как «крайне ненадёжную». Реальные показатели эффективности оказались далеки от тех, что были заявлены производителем в рекламных буклетах.

В Германии отреагировали на критику весьма предсказуемо. Официальные представители производителя категорически отвергли претензии, настаивая на безупречной работе оборудования. В качестве контраргумента они заявили, что системы «эффективные и надежные», а виной всему — некомпетентность персонала, эксплуатирующего технику.

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Россия продолжает успещное выполнение боевых задач в зоне СВО. Напомним, в ночь на 2 июля Армия России нанесла массированный ответный удар по стратегическим целям на Украине, в том числе и в Киеве. Поражены, в частности, заводы по производству ракет «Фламинго» и Fire Point, а также дронов «Лютый». Судя по докладу МО РФ, досталось и предприятию «Антонов». Мэр Виталий Кличко назвал эту атаку самой масштабной с начала СВО.

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Оксана Попова
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